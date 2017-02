Door Sander van Voorst, vrijdag 3 februari 2017 21:10, 24 reacties • Feedback

Een nieuwe bta-update voor de PlayStation Pro 4 lijkt een zogenaamde 'boost'-modus te bevatten, waarmee games beter draaien die niet van een patch voor de Pro-versie zijn voorzien. Verschillende gebruikers, waaronder tweakers, melden dat de modus deel uitmaakt van de update.

Onder andere Polygon bericht over de modus op basis van meldingen van gebruikers. In eerste instantie was de beschrijving van de nieuwe functie alleen in het Japans verschenen, maar nu meer gebruikers de update binnen hebben, is deze ook in andere talen beschikbaar. De beschrijving meldt dat de modus ertoe dient om 'verbeterde gameplay te bieden, inclusief hogere framerates, voor games die uitkwamen vóór de PS4 Pro'.

De site heeft daarnaast een video van een gebruiker gepubliceerd, waarin het verschil tussen het in- en uitschakelen van de modus te zien is in de game The Evil Within. De Pro-versie van de PlayStation 4 is krachtiger dan de normale versie van de console. Zo is de gpu bijvoorbeeld ruim twee keer zo snel en kan het apparaat 4k-resolutie weergeven.

Niet alle games zijn voorzien van ondersteuning voor de Pro-variant, zo publiceerde Sony in november een lijst met games die gebruik kunnen maken van de betere specificaties. In totaal bevatte de lijst 41 voor de console geoptimaliseerde titels. Vrijdag publiceerde Sony een blogpost met de aankondiging van de bètapatch, die onder andere ondersteuning voor externe harde schijven met zich meebrengt.