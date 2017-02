Door Julian Huijbregts, donderdag 9 februari 2017 17:22, 42 reacties • Feedback

De boostmodus die in de bta van de nieuwste PS4 Pro-update zit, levert in sommige games tot 38 procent hogere framerates op. Met name games die op de PS4 bekend staan om hun matige prestaties werken op de PS4 Pro in combinatie met de boostmodus een stuk beter.

Digital Foundry heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de boostmodus, die aanwezig is in software-update 4.5 voor de PlayStation 4 Pro. Deze modus maakt het mogelijk om de rekenkracht van de PS4 Pro ook in te zetten bij oudere games die geen Pro-patch hebben gehad. De technische afdeling van Eurogamer concludeert dat de modus veel prestatiewinst kan opleveren bij spellen die op de oorspronkelijke PS4-hardware niet soepel draaien.

Als games een frameratelimiet hebben van bijvoorbeeld 30 of 60fps, dan wijzigt de boostmodus daar niets aan. Wel kan de modus er voor zorgen dat spellen in staat zijn om die framerate beter vast te houden. Bij racegame Project Cars levert dat de grootste winst op. Dat spel heeft een limiet van 60fps, maar op de originele PS4-hardware zakt de framerate vaak naar een lagere waarden. Op de PS4 Pro in combinatie met de boostmodus zijn de prestaties 35 tot 38 procent beter in een veeleisende stresstest.

Assetto Corsa draait volgens Digital Foundry met boostmodus stabiel op 60fps, terwijl dat op de gewone PS4 niet zo is. Ook bij Assassin's Creed Unity zijn flinke verbeteringen te zien. Die game heeft op de gewone PS4 veel moeite om een framerate van 30fps aan te houden. Bij games die op de PS4-hardware al soepel draaien, heeft de boostmodus weinig of geen invloed op de prestaties.

Hoewel alle PS4-games op de PS4 Pro werken, draaien games die voor de originele console zijn gemaakt en geen Pro-patch hebben gehad op dit moment in een compatibiliteitsmodus. Daarbij wordt de rekenkracht van de PS4 Pro beperkt tot de kracht van de reguliere PS4, door de helft van de gpu uit de schakelen. Oude games profiteren daardoor niet van de extra rekenkracht. Na de introductie van de krachtigere console zei Sony dat dit nodig was om oudere games probleemloos te kunnen laten werken. Met de komst van de Boost-modus heeft Sony alsnog een manier gevonden om de rekenkracht ook voor oudere games in te zetten.