AMD heeft bekendgemaakt dat het de werking van de komende Ryzen-processors heeft getest onder Windows 7, maar er geen drivers voor ontwikkelt. Daarmee reageert het bedrijf op geruchten dat het zelf drivers zou maken voor Windows 7.

Het bedrijf heeft de processors 'gevalideerd' op Windows 7 en 10, maar ze alleen worden voorzien van drivers en ondersteuning onder Windows 10, schrijft PCWorld. Dit suggereert dat de processors wel werken in combinatie met het oudere besturingssysteem, maar de prestaties mogelijk niet optimaal zijn en er geen ondersteuning is voor nieuwere functies en instructies.

Vorige week berichtte de Duitse website ComputerBase dat AMD tijdens een informatie-evenement voor fabrikanten had meegedeeld dat de processorfabrikant zelf drivers zou ontwikkelen voor Windows 7. Vermoedelijk was hier sprake van een misverstand en had AMD alleen verteld dat Ryzen-processors functioneren in combinatie met Windows 7.

Microsoft heeft eerder aangekondigd dat nieuwe processors, zoals de Kaby Lake-chips en het komende assortiment van AMD, alleen officieel worden ondersteund op Windows 10. Voor Windows 7 en 8.1 worden geen updates uitgebracht om de besturingssystemen goed te laten werken. Aanvankelijk zou dit al bij Skylake-processors doorgevoerd worden, maar dit is na ophef teruggedraaid.