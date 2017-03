Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 maart 2017 15:48, 33 reacties • Feedback

Microsoft heeft informatie online gezet over een foutmelding die gebruikers van Windows 8.1 of Windows 7 kunnen verwachten als ze systemen hebben met de laatste Intel-, AMD- of Qualcomm-processors. Ze lijken dan geen updates van het OS meer te kunnen ontvangen.

Het recent gepubliceerde Knowledge Base-artikel beschrijft de symptomen van een Unsupported Hardware-melding, die gepaard gaat met de tekst: "Jouw pc gebruikt een processor die niet ondersteund wordt op deze versie van Windows en je ontvangt geen updates". De oorzaak van die foutmelding ligt bij het feit dat nieuwe processorgeneraties de laatste Windows-versie vereisen voor updates.

Microsoft verduidelijkt dat Intels zevende generatie processors, oftewel Kaby Lake, AMD Bristol Ridge en Qualcomm 8996, oftewel de Snapdragon 820, of latere generaties van deze processors Windows 10 vereisen voor ondersteuning. De mogelijkheid bestaat volgens de softwaremaker dat Windows 8.1- en Windows 7-systemen met die chips niet meer op updates scannen of updates niet meer binnenhalen via Windows Update of Microsoft Update.

De beëindiging van de ondersteuning maakte Microsoft begin januari 2016 al bekend, maar de bewoordingen lijken te suggereren dat de updates ook helemaal niet binnengehaald kunnen worden. Bij eerdere beëindigingen van ondersteuning, konden de updates wel geïnstalleerd worden op bepaalde hardware, maar gaf Microsoft simpelweg niet de garantie dat die werkten, omdat ze niet getest waren.

Voor systemen met Intel Skylake-processors heeft Microsoft de Windows 7- en Windows 8.1-ondersteuning uitgebreid tot 17 juli 2018. Tot die tijd krijgen gebruikers van Windows 7 kritieke beveiligingsupdates. Windows 8.1-gebruikers zouden in theorie ook nieuwe functionaliteit via updates kunnen ontvangen, al lijkt dit in de praktijk niet waarschijnlijk. Voor Windows 8.1 is er nog tot januari 2018 mainstream-ondersteuning. De uitgebreide ondersteuningsperiode voor Windows 7 loopt op 14 januari 2020 af, die van Windows 8.1 op 10 januari 2023.