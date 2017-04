Door Arnoud Wokke, woensdag 19 april 2017 18:21, 14 reacties • Feedback

Een ontwikkelaar heeft een patch online gezet die het mogelijk maakt om op pc's met nieuwe processors en Windows 7 of Windows 8.1 update te ontvangen. Microsoft heeft de ondersteuning gestaakt om gebruikers over te halen een update uit te voeren naar Windows 10.

Een ontwikkelaar met de nickname Zeffy heeft de patch in de vorm van een .bat-bestand op GitHub gezet. De patch verandert in een update een enkele waarde. In het bestand wuaueng.dll wijzigt de fix een waarde van 0x01 in 0x00 en geeft daardoor weer dat de update de cpu wel degelijk ondersteunt, waarna Windows 7 de update kan installeren. Voor Windows 8.1 is er een andere fix, maar dat gaat om een interne testfunctie van Microsoft en die mogelijkheid kan dus verdwijnen in toekomstige updates.

Microsoft heeft onlangs de eerste updates uitgebracht die op Windows 7 en 8.1 nieuwere processors niet meer ondersteunen. Daarbij gaat het onder meer om Intel Kaby Lake en voor AMD om Bristol Ridge en Ryzen. AMD blijft wel Ryzen-drivers maken voor Windows 7, hoewel updates dus niet binnenkomen zonder de fix.

Waarschijnlijk wil Microsoft er met de nieuwe ondersteuningspolicy voor zorgen dat consumenten en bedrijven bij de aanschaf van nieuwe hardware direct voor de nieuwste Windows-versie kiezen. Vooral bedrijven installeren geregeld oudere Windows-versies op hun systemen. Microsoft hoopt echter dat zoveel mogelijk gebruikers overstappen naar Windows 10, en heeft om deze reden een upgrade vanaf Windows 7 of 8.1 gratis gemaakt.

Voor systemen met Intel Skylake-processors heeft Microsoft de Windows 7- en Windows 8.1-ondersteuning uitgebreid tot 17 juli 2018. Tot die tijd krijgen gebruikers van Windows 7 kritieke beveiligingsupdates. Windows 8.1-gebruikers zouden in theorie ook nieuwe functionaliteit via updates kunnen ontvangen, al lijkt dit in de praktijk niet waarschijnlijk. Voor Windows 8.1 is er nog tot januari 2018 mainstream-ondersteuning. De uitgebreide ondersteuningsperiode voor Windows 7 loopt op 14 januari 2020 af, die van Windows 8.1 op 10 januari 2023.