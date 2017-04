Door Arnoud Wokke, woensdag 19 april 2017 17:48, 18 reacties • Feedback

Een analist claimt dat Samsung de Galaxy Note 8 voorziet van een dubbele camera, waarvan de telelens het equivalent van drie keer optische zoom mogelijk maakt. Het zou voor het eerst zijn dat de Zuid-Koreaanse fabrikant een dubbele camera op een smartphone zet.

De voorspellingen, die 9to5Google publiceert, komen uiteen rapport van KGI-analist Ming-Chi Kuo. Die analist is vooral bekend van juiste info over onaangekondigde Apple-hardware. Het is onbekend of zijn trackrecord op het gebied van Samsung even solide zijn.

Volgens Kuo heeft de Note 8 een dubbele camera, met een reguliere 12-megapixelcamera en een 13-megapixelcamera met 'telelens'. Beide camera's zouden beschikken over optische beeldstabilisatie en het dual-pixel-autofocussysteem zoals Samsung dat ook gebruikte op de Galaxy S7, Note 7 en S8. Er was naar alle waarschijnlijkheid ook een prototype van de S8+ met dubbele camera.

De Note 8 zou een 6,4"-scherm hebben met dezelfde QHD+-resolutie van 2960x1440 pixels als de S8-telefoons, die schermen hebben van 5,8" en 6,2". Het gaat, zoals bij alle high-end Samsung-modellen, om een oledpaneel. De vingerafdrukscanner zit net als bij de S8-serie op de achterkant, claimt Kuo.

Als Samsung zijn patroon van afgelopen jaren volgt, komt de Note 8 aan het einde van de zomer op de markt. De fabrikant staat op het punt om zijn Galaxy S8 en S8+ uit te brengen. De Note 8 moet de geannuleerde Note 7 opvolgen. De Note 7 kende diverse accuproblemen en na een reeks incidenten besloot Samsung de telefoon te annuleren. Een gereviseerde versie met vermoedelijk kleinere accu zal in sommige landen nog wel op de markt komen.

