'Samsung brengt Galaxy Note 7 volgende week opnieuw uit'

Samsung gaat de Galaxy Note 7 volgende week vrijdag opnieuw uitbrengen in thuisland Zuid-Korea, zo claimt zakenkrant The Wall Street Journal. De Note 7 FE krijgt veel van de componenten mee van de varianten die vorig jaar vaak vlam vatten, maar de accu zal waarschijnlijk minder capaciteit hebben.

Door het vervangen van de accu's voor exemplaren met minder capaciteit, hoopt Samsung dat de Note 7 FE, dat volgens The Wall Street Journal staat voor Fandom Edition, deze keer niet relatief vaak vlam zal vatten. De heruitgave van de Note zou vooral gericht zijn op liefhebbers van de serie grote telefoons. De laatst uitgekomen Note is nu de 5 uit 2015. Deze kreeg geen release in Europa. Of de Note 7 FE in Europa verkrijgbaar zal zijn, is niet duidelijk.

Het gaat om een beperkte uitgave. Volgens de zakenkrant krijgen de drie grote Zuid-Koreaanse providers bij elkaar rond 400.000 exemplaren. Samsung haalde in oktober vorig jaar de telefoon terug vanwege diverse problemen met de accu. In januari presenteerde Samsung de resultaten van een onderzoek naar de vlam vattende accu's in de telefoon.