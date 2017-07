Samsung wil 157 ton zeldzame metalen van Galaxy Note 7 hergebruiken

Samsung heeft de verwachting uitgesproken dat het in totaal 157 ton aan zeldzame metalen gaat terugwinnen uit teruggeroepen exemplaren van de Galaxy Note 7-smartphones. Daarnaast gaat Samsung bepaalde herbruikbare elektronische onderdelen van de toestellen verzamelen.

Samsung zegt dat het de Galaxy Note 7 opnieuw uitbrengt om de verspilling van materialen te beperken. Het refurbished toestel, genaamd Note 7 Fan Edition, is inmiddels uitgebracht in Zuid-Korea. De Note 7 FE krijgt veel van de componenten mee van de varianten die vorig jaar vlam vatten. Samsung heeft bekeken welke teruggeroepen exemplaren van de Note 7 in aanmerking komen om te worden heruitgebracht als Note 7 FE; overige exemplaren van de teruggeroepen Note 7 worden vanaf deze maand gerecycled.

Onderdelen die Samsung wil gaan hergebruiken, zijn bijvoorbeeld oledschermen, geheugenonderdelen en cameramodules. Voor zover deze niet worden hergebruikt, worden de onderdelen verkocht of als 'servicematerialen' gebruikt. Daarnaast zal naar schatting 157 ton aan goud, koper, zilver en kobalt worden verzameld om te worden hergebruikt.

In maart werd al bekend dat Samsung de Galaxy Note 7 opnieuw ging verkopen als een refurbished toestel, als onderdeel van een plan om de uit de handel gehaalde Note 7-toestellen op een milieuvriendelijke manier te recyclen. Samsung haalde in oktober vorig jaar de telefoon terug vanwege diverse problemen met de accu. In januari presenteerde Samsung de resultaten van een onderzoek naar de vlam vattende accu's in de telefoon.

De Note 7 Fan Edition wordt waarschijnlijk in een beperkte oplage uitgebracht. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal krijgen de grote Zuid-Koreaanse providers bij elkaar ongeveer 400.000 exemplaren. De Note 7 FE lijkt grotendeels hetzelfde toestel als de Note 7 te zijn, op de accu na. De capaciteit is niet 3.500mAh, maar 3.200mAh. Ook heeft Samsung de software van een update voorzien, zodat de Note 7 FE over de digitale assistent Bixby beschikt.