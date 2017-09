Samsung: 'Meer voorbestellingen Note 8 in VS dan iedere andere Note-telefoon'

Samsung claimt dat de Galaxy Note 8, de opvolger van de beruchte Note 7, meer is voorbesteld dan iedere andere telefoon in de Note-productlijn in hetzelfde tijdsbestek. Verdere details over dit record geeft Samsung echter niet.

Hoewel het normaal gesproken geen grote verrassing is dat een vlaggenschiptoestel van een smartphonemaker als Samsung beter verkoopt dan voorgangers, is dit geval toch bijzonder: de Note 7 stond erom bekend dat het toestel een grote kans had om in brand te vliegen wegens een ontwerpfout in de accu. Het gevaar zorgde voor veel ophef en negatieve aandacht voor het toestel en het bedrijf. Samsung heeft er een grote uitdaging aan gehad om te voorkomen dat het debacle geen weerslag zou hebben op toekomstige verkoopcijfers, wat het bedrijf toch lijkt te lukken, in ieder geval volgens Samsung zelf.

Samsung meldt in hetzelfde bericht dat consumenten bij aankoop van een Galaxy Note 8 ook nog andere apparatuur krijgen. Ze kunnen kiezen uit een Gear 360 Camera ter waarde van 229,99 dollar of een pakket met 128GB-sd-kaart en draadloos snellaadstation ter waarde van 189,98 dollar. In Nederland en België geeft Samsung een DeX Station weg bij pre-orders. Die werkt hetzelfde als het Continuum-systeem oor Windows 10 op mobiele telefoons.

De Samsung Galaxy Note 8 is vanaf 15 september verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro. Tweakers werkt aan een review van het toestel. Deze staat binnenkort online.