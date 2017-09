Steam-winkel geblokkeerd in Maleisië wegens release vechtspel met goden

In MaleisiŽ is het 2d-vechtspel Fight of Gods aanleiding geweest om op vrijdag toegang tot de Steam Store op landelijk niveau te blokkeren. De Maleisische Communications and Multimedia Commission, een onderdeel van de overheid, beschouwt de game als godslasterlijk en ongevoelig.

Meldingen van de blokkade kwamen aanvankelijk binnen op sociale media en online forums, maar inmiddels heeft Valve zelf ook van zich laten horen in het kader van de zaak. In een reactie aan Kotaku laat de gamegigant weten dat het het spel van de markt af haalt in Maleisië en in contact staat met de regering om de blokkade weer op te heffen. Toegang tot de Steam Library was niet geblokkeerd. Het Islamitische land staat erom bekend streng toezicht te houden op alle soorten media en het is ook niet de eerste keer dat een dergelijke ingreep uitgevoerd wordt.

Fight of Gods is een 2d-vechtgame die figuren bevat als Jezus, Boeddha, Mozes, Zeus en Odin. De game is sinds 4 september verkrijgbaar in het kader van Early Access en het is het tweede spel dat ontwikkelaar Digital Crafter uitbrengt op Steam. De studio zegt tegenover Kotaku dat het 'teleurgesteld is dat de keuzevrijheid niet bij de bevolking gelaten wordt', maar ook dat het 'alle regels en censuur van ieder land zal respecteren'.