In Turkije is de toegang tot Wikipedia op zaterdag geblokkeerd. Turkse internetters krijgen een melding te zien dat de site op last van de regering ontoegankelijk is gemaakt, maar er is nog geen reden voor de blokkade gegeven.

Zaterdagochtend kwamen meldingen binnen over de blokkade, die zowel voor de Turkse als de internationale versies van Wikipedia geldt. Internetters met een Turks ip-adres lijken de toegang tot Wikipedia ontzegd te worden, waardoor het dus wel mogelijk blijft de site te bezoeken met een vpn-provider.

Wie vanuit Turkije probeert Wikipedia te bezoeken krijgt een melding dat er een blokkade is ingesteld door de Turkse regering, maar het is niet duidelijk om welke reden. Volgens de gegeven melding wordt de blokkade in de komende dagen door een rechtbank bevestigt.

Turkije blokkeert vaker toegang tot populaire websites, waaronder sociale-mediasites zoals Twitter, YouTube en Facebook. Het komt het land op veel kritiek te staan, maar dit lijkt verder geen invloed te hebben op het beleid van de Turkse regering.