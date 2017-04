Door Arnoud Wokke, maandag 1 mei 2017 07:05, 32 reacties • Feedback

De Turkse overheid heeft Wikipedia laten blokkeren, omdat de site volgens woordvoerders van de regering meedoet aan een vermeende lastercampagne tegen Turkije. De Turkse regering vindt dat Wikipedia informatie bood die deed vermoeden dat Turkije samenwerkt met terroristen.

Welke informatie de Turkse regering precies verwijderd wilde hebben, is onbekend. Nieuwszender Al-Jazeera meldt dat woordvoerders van de Turkse regering de blokkade bevestigen. Wikipedia is volgens de woordvoerders 'begonnen te handelen als deel van de cirkels die een lastercampagne tegen Turkije uitvoeren in de internationale arena, in plaats van samen te werken in de strijd tegen terrorisme."

Wikipedia heeft geweigerd om mee te werken aan verwijdering van bepaalde informatie. Wikipedia-oprichter Jimmy Wales zegt via Twitter dat toegang tot informatie een mensenrecht is waarvoor hij en de Turkse bevolking altijd zullen blijven vechten.

Zaterdag bleek al dat de Turkse regering Wikipedia had laten blokkeren. Turkije blokkeert vaker toegang tot populaire websites, waaronder sociale-mediasites zoals Twitter, YouTube en Facebook.