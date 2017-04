Door Arnoud Wokke, maandag 1 mei 2017 06:30, 40 reacties • Feedback

Nederlanders die vanaf maandag een telefoon kopen bij een abo en daarbij meer dan 250 euro in maandelijkse termijnen betalen, krijgen een registratie bij het Bureau Krediet Registratie. De overheid trekt de regels gelijk met die van andere leningen voor consumenten.

Daardoor moeten Nederlanders die een telefoon op afbetaling kopen en daarbij meer dan 250 euro in maandelijkse termijnen willen aflossen, hun inkomen en woonlasten opgeven en daarbij via een handtekening benadrukken dat die gegevens kloppen. Vervolgens doet de verkopende partij een inkomenstoets om te checken of de klant de lening wel zal kunnen aflossen.

De nieuwe regels zijn een gevolg van overleg tussen de overheid en de telecomindustrie. Door een uitspraak van de Hoge Raad enkele jaren geleden bleek dat de koop van telefoons bij een abonnement zou moeten vallen onder dezelfde regels als die van reguliere leningen om bijvoorbeeld een auto of keuken of te kunnen aanschaffen. Dat was tot dan toe niet het geval.

Sinds 1 januari was het al verplicht om bij de koop op afbetaling de melding 'Let op: geld lenen kost geld' te vermelden. Veel bedrijven in de telecomindustrie verwachten dat Nederlanders minder dure smartphones gaan kopen door de nieuwe regels, al zijn er ook fabrikanten en providers die geen effect verwachten.

Wie een telefoon op afbetaling koopt, kan gedurende de looptijd van de afbetaling minder hypotheek krijgen. Dat kan bij een dure smartphone oplopen tot meer dan 10.000 euro minder maximale hypotheek. Wanbetalers krijgen bovendien een negatieve BKR-aantekening, wat vijf jaar lang problemen kan opleveren bij het aangaan van nieuwe leningen of hypotheken.

