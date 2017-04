Door Arnoud Wokke, maandag 24 april 2017 09:27, 14 reacties • Feedback

Nederlanders gaan mogelijk vanaf volgende week minder smartphones bij abonnement kopen, denkt provider Tele2. In de kwartaalcijfers van de provider staat een waarschuwing voor lagere verkopen van telefoons bij abonnementen door de regels die op 1 mei ingaan.

Met die nieuwe regels moeten klanten die een telefoon van 250 euro of meer aanschaffen en maandelijks willen betalen, voldoen aan de regels voor leningen. Dat betekent dat ze een BKR-registratie krijgen en bij de koop van de telefoon op afbetaling gegevens moeten afstaan over inkomen, woonlasten en andere leningen. Vervolgens moet de provider of retailer berekenen of de klant de maandelijkse afbetalingen voor de telefoon kan betalen.

Tele2 vermeldt in een paragraaf over risico's op de mobiele markt in Nederland dat deze regels een effect kunnen gaan hebben. "De regels rondom krediet voor consumenten hebben mogelijk een negatief effect op verkopen van abonnementen gebundeld met telefoons."

De provider kreeg er in het afgelopen kwartaal 16.000 klanten bij, veel minder dan in de kwartalen daarvoor. Dat komt volgens de provider vooral doordat Tele2 zelf 24.000 klanten heeft verwijderd uit het klantenbestand, vermoedelijk inactieve prepaidklanten. De provider verwijst ook kort naar het Unlimited-abonnement van T-Mobile voor 35 euro per maand. "De markt kenmerkte zich door prijsbewegingen naar beneden van onze concurrenten." Het is onbekend of en wanneer Tele2 zelf met een abonnementsvorm komt met onbeperkt data.