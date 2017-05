Door Arnoud Wokke, maandag 15 mei 2017 15:42, 128 reacties • Feedback

Tele2 heeft een abonnement gepresenteerd met onbeperkt data voor 25 euro per maand. Daarmee is de provider 5 euro goedkoper dan de goedkoopste Unlimited-optie van concurrent T-Mobile. Ook de andere bundels zijn in prijs omlaaggegaan.

Tele2 verkoopt het abonnement vanaf woensdag. Wie nu 24GB heeft, krijgt vanaf dan het onbeperkte abonnement. Omdat het 24GB-abonnement met onbeperkte minuten en sms'jes 35 euro per maand kost, gaan die klanten 10 euro per maand minder betalen. Klanten met andere bundels kunnen ook over naar de nieuwe abonnementen.

Net als bij T-Mobile kunnen klanten per dag 5GB gebruiken, waarna ze de verbinding moeten herstellen met een sms. Daarna kunnen ze weer 1GB gebruiken. Die dienst is kosteloos en moet het datagebruik per dag binnen de perken houden. De provider geeft klanten die roamen per maand 6GB. Dat geldt voor het 10GB- en het onbeperkt-abonnement. Klanten met een andere databundel kunnen die opmaken in andere EU-landen.

Tele2 moest als prijsvechter wel met een antwoord komen op T-Mobile. Die provider heeft sinds januari Go Unlimited, een abonnement met onbeperkt mobiel internet binnen Nederland voor 35 euro per maand. Sinds de introductie hebben 100.000 mensen dat abonnement afgesloten, zei T-Mobile onlangs. Tot maandag was 24GB de grootste databundel van Tele2.