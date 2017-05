Door Olaf van Miltenburg, maandag 15 mei 2017 15:05, 89 reacties • Feedback

Negentig basisteams van de Nationale Politie gaan werken met het Criminaliteits Anticipatie Systeem. De politie hield eerder tests met dit systeem voor het voorspellen van misdrijven en gaat het nu landelijk inzetten.

Het Criminaliteits Anticipatie Systeem, kortweg CAS, laat op een rasterkaart van Nederland in vakjes die 125 bij 125 meter weergeven, zien op welke plaatsen en op welk moment de kans het grootst is dat misdrijven plaatsvinden, meldt de politie. Zo'n negentig basisteams van het nationale politiekorps gaan CAS inzetten, eind dit jaar moet dat aantal toegenomen zijn tot alle 168 basisteams. Deze stap is genomen na geslaagde tests bij teams in Den Haag, Noord-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Holland. In Amsterdam werd het systeem al eerder ingevoerd.

Reinder Doeleman van de Dienst Regionale Informatie Organisatie bij de eenheid Amsterdam: "Aan de hand van de prognoses van Hot Times en Hot Spots kan de politie haar capaciteit effectief inzetten. Dit helpt preventief, maar kan ook reactief, waarbij de politie de daders op heterdaad in hun kraag vat." De politie werkt al jaren aan CAS, dat is ontwikkeld in samenwerking met de VU Amsterdam.

Het systeem analyseert met algoritmen grote hoeveelheden gegevens, zoals tijden waarop veel inbraken plaatsvinden, de sociale samenstelling van een wijk, het aantal woninginbraken en de adressen van bekende inbrekers en andere criminelen. Zo kunnen criminele hotspots vastgesteld worden, waarop de politie zich op bepaalde tijden kan concentreren.

Volgens de politie is hiermee een stap gezet naar predictive policing, om criminaliteit te kunnen voorspellen. Vanwege de plannen op dit gebied mocht de politie in 2015 de Big Brother-award in ontvangst nemen. De Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wees vorig jaar op de risico's van het gebruik van big data voor opsporingsdoeleinden, waarbij CAS als voorbeeld werd aangehaald. Een van die risico's is dat systemen bij succes op andere terreinen worden gebruikt dan waarvoor ze waren ontwikkeld.

Prestaties CAS op basis van de woninginbraken die plaatsvinden op tweewekelijkse basis (data uit test A'dam, 2014)