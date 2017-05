Door Joris Jansen, dinsdag 2 mei 2017 13:27, 71 reacties • Feedback

KPN gaat vanaf 1 juni nieuwe mobiele abonnementen aanbieden met meer data. Het gaat minimaal om een verdubbeling van de maandelijkse databundels. De vernieuwing zal gaan gelden voor zowel huidige als nieuwe klanten.

Het Zorgeloos Instap-abonnement gaat van 1GB naar 2GB en afnemers van het Zorgeloos Standaard-abonnement krijgen vanaf 1 juni 10GB in plaats van 5GB. Gebruikers van Zorgeloos Premium-abonnement kunnen 25GB aan data verstoken, terwijl dat eerder nog 10GB was.

De prijzen blijven gelijk, behalve voor twee bundels. De bundel die van 1GB naar 2GB gaat kost niet langer 25 maar 26 euro per maand. En de bundel die 5GB naar 10GB gaat, wordt 3 euro duurder en kost vanaf 1 juni 31 euro per maand.

Alle abonnementen zijn vanaf 1 juni geldig in de hele EU. Klanten die KPN Compleet hebben kunnen hun databundel in de hele EU delen met alle KPN-abonnementen op hetzelfde adres. Ook onderdelen zoals gratis onderling bellen met KPN-nummers en de dubbele data gelden vanaf 1 juni in de hele EU.

Vorige week meldde KPN dat het abonnement voor onbeperkt mobiel internet per 1 juni overgaat in een abonnement met een databundel van 10GB. Deze bundel is dan geldig in de gehele EU. KPN heeft klanten per sms ingelicht over de wijziging. Het gaat om oudere abonnementen voor onbeperkt mobiel internet, zoals Surf&Mail Totaal en Extra Snel, die het bedrijf omzet naar 10GB-bundels.