Bijna helft mobiele KPN-klanten combineert abo met vast internet en tv

Bijna de helft van de klanten met een mobiel abonnement van KPN combineert dat met een vast abonnement bij dezelfde provider. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van KPN. Het lijkt er niet op dat de provider meer klanten heeft gekregen door de combinatie van abonnementen.

Het aantal klanten van KPN-merken dat mobiel en vast combineert in een abonnement, ligt nu op 48 procent en bij klanten die bij het merk KPN zitten, is dat 62 procent, zegt de provider in een toelichting op de kwartaalcijfers. Een jaar geleden had 40 procent van de mobiele klanten van KPN-merken een vast abonnement erbij. De provider biedt klanten korting als ze beide abonnementen combineren.

Het dataverbruik van KPN-klanten is ook stevig toegenomen, van 1,5GB een jaar geleden naar 2,2GB nu. In de tussentijd is het bedrag dat klanten gemiddeld kwijt zijn aan een abonnement, gedaald van 26 naar 25 euro, zo zegt de provider.

In totaal hebben nu 3,6 miljoen huishoudens diensten van KPN thuis, een daling van anderhalf procent ten opzichte van een jaar geleden. De helft daarvan heeft een pakket met internet, tv en telefonie. Klanten zijn gemiddeld meer kwijt aan een abonnement, van 41 euro een jaar geleden naar 43 euro nu.

De omzet van KPN daalde met 5,6 procent tot 1,62 miljard euro. De brutowinst of ebitda daalde met 3,9 procent naar 636 miljoen euro. De provider wijt de daling aan het afschaffen van de roamingkosten. Omdat meer Nederlanders met vakantie gaan naar andere Europese landen dan er Europeanen op KPN's netwerk komen roamen, betaalt het bedrijf waarschijnlijk veel meer voor dataverbruik in het buitenland dan het binnenkrijgt voor toeristen die roamen op KPN's netwerk.