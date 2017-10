DxO neemt Nik-plug-ins voor fotografen over van Google

DxO heeft de Nik Collection van Google overgenomen. Google kreeg die plug-ins voor Adobe Photoshop en Lightroom in handen toen het in 2012 Nik Software overnam, de oorspronkelijke maker van Snapseed. DxO gaat de plug-ins verder ontwikkelen.

DxO gaat een nieuwe versie van de plug-ins maken en deze Nik Collection 2018 Edition moet halverwege volgend jaar beschikbaar komen. Waarschijnlijk gaat de softwaremaker geld vragen voor de plug-ins, maar het bedrag is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wat de veranderingen worden.

DxO heeft direct al nieuwe software uitgebracht die gebruikmaakt van techniek van de Nik-tools. Het nieuwe pakket heet DxO PhotoLabs en beschikt over de U Point-technologie van Nik Software voor het uitvoeren van bewerkingen op geselecteerde delen van een foto.

De huidige reeks plug-ins is op dit moment nog gratis te downloaden na registratie. Dat kan nu via een website van DxO. Oorspronkelijk verstrekte Nik Software de plug-ins tegen betaling, ook na de overname door Google. Begin 2016 maakte Google de plug-ins gratis beschikbaar, maar werd ook de ontwikkeling gestopt.

Google had Nik Software in 2012 overgenomen, nadat het bedrijf zijn fotobewerkingsapp Snapseed voor iOS had uitgebracht. Na de overname door Google kwam de app naar Android en werd deze gratis beschikbaar gesteld. Google heeft sindsdien vrijwel geen aandacht geschonken aan de Nik Collection. Bij de overname was het waarschijnlijk enkel te doen om de Snapseed-app voor smartphones en tablets.

De Nik Collection bestaat uit zeven plug-ins voor Adobe Lightroom en Photoshop. Het gaat om plug-ins voor het toevoegen van geavanceerde vormen van bijvoorbeeld ruisreductie, verscherping, hdr-effecten en omzettingen naar zwart-wit.

