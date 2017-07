Aantal T-Mobile-abonnees groeit met 60.000 in kwartaal

T-Mobile heeft er in het afgelopen kwartaal 60.000 nieuwe abonnees bij gekregen. Ten opzichte van de vorige twee kwartalen is de groei daarmee iets afgenomen, maar in vergelijking met vorig jaar zijn de cijfers beter.

De provider schrijft de groei toe zijn abonnementen met Datavrije Muziek en Go Unlimited. Het abonnement zonder datalimiet is volgens T-Mobile een succes. In het bericht stelt de directeur van T-Mobile Nederland dat er 'spoedig een copycat volgde', daarmee doelt hij waarschijnlijk op het abonnement met onbeperkt internet van Tele2, dat de provider halverwege mei aankondigde. De topman claimt dat er in de cijfers geen invloed is te zien van het aanbod van de concurrent.

Verder schrijft T-Mobile in het bericht dat het een plan ontwikkelt om een 'stempel te drukken' op de markt voor alles-in-één-abonnementen. Mogelijk wil de provider ook quadplay-abonnementen gaan aanbieden, iets dat het nu nog niet doet. T-Mobile begon in februari met het aanbieden van vaste internetaansluitingen en alles-in-éénabonnementen onder de noemer T-Mobile Thuis. Daarvoor gebruikt de provider de voormalige vastenetwerkdiensten van Vodafone, dat de tak moest afstoten vanwege de fusie met Ziggo.

T-Mobile heeft de groei van het klantenbestand bekendgemaakt in een bericht voorafgaand aan de presentatie van de kwartaalcijfers. De financiële resultaten worden pas volgende maand bekendgemaakt. In totaal heeft T-Mobile nu ruim drie miljoen abonnees. In mei kwam het klantenbestand voor het eerst sinds drie jaar weer boven dat aantal.