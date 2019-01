T-Mobile schaft Basis-abonnement af

T-Mobile heeft het Basis-abonnement afgeschaft en de opties verwerkt in zijn bestaande Go-abonnementen. De wijziging geldt per maandag. Er komen abonnementen zonder onbeperkt bellen vanaf tien euro per maand.

T-Mobile heeft de abonnementsvormen samengevoegd om het aanbod simpeler te maken, zegt de provider. De nieuwe abonnementen zijn al te koop. Bestaande abonnees kunnen de nieuwe abonnementen afsluiten via de My T-Mobile-app. Als ze dat doen, vervalt de Samen-korting die klanten eventueel nog hebben als ze in een groep zitten.

De versie met onbeperkt bellen kost 2,50 euro per maand extra. Als klanten een abonnement van één jaar willen in plaats van twee jaar, kost dat ook een euro extra. De nieuwe abonnementen hebben databundels variërend van 1 tot 10GB en er zijn versies zonder data en met onbeperkt mobiel internet. Het is de eerste wijziging sinds T-Mobile Tele2 overnam.

Vooral klanten die geen data en weinig belminuten nodig hebben, zijn duurder uit met de wijziging. Een Basis-abonnement met 150 belminuten kostte 7 euro per maand, de versie met 300 minuten was 9 euro per maand.