Blizzard zoekt nieuwe mensen voor onaangekondigde Diablo-game

Blizzard zoekt negentien nieuwe werknemers die willen meewerken aan een onaangekondigde Diablo-game. Het gaat daarbij niet om Diablo: Immortal, dat apart wordt vermeld in de lijst met vacatures.

Blizzard lijkt het team dat aan een nieuwe Diablo-game werkt, flink te willen uitbreiden. In de lijst met vacatures op de eigen website worden negentien vacatures vermeld. In de lijst staan de nodige leidinggevende posities in het ontwikkelteam. Zo zoekt de ontwikkelaar een lead concept artist, senior lighting artist, senior technical artist, senior ui artist en senior software engineer. Verder zoekt de studio een quest designer en verschillende grafici. Alle negentien nieuwe medewerkers gaan werken aan een 'unannounced project' dat valt in de Diablo-serie. Het gaat daarbij niet om Diablo: Immortal, de mobiele game die bij de aankondiging in het afgelopen najaar zoveel ophef veroorzaakte. Die game wordt apart vermeld in de lijst met vacatures. Voor die game staan nog twee vacatures open.

Hoewel Blizzard nog geen opvolger van Diablo III heeft aangekondigd, gaan er al geruime tijd geruchten over een vierde deel in de serie. De game zou al een aantal jaar in ontwikkeling zijn, maar niet altijd naar volledige tevredenheid van de leiding van het bedrijf. De game zou in 2016 zelfs een volledige 'reboot' gehad hebben. Blizzard zou de nieuwe game een grimmigere sfeer willen meegeven, die meer in de lijn ligt van Diablo II dan van Diablo III, het recentste deel uit de serie. De studio zou verder van plan geweest zijn het nieuwe deel aan te kondigen tijdens de afgelopen Blizzcon, maar zou daarvan vlak voor het fanfeest van afgezien hebben, omdat het opnieuw ontevreden was met het resultaat. Kennelijk is het nu alsnog tijd om het team dat aan de game werkt, flink uit te breiden.

Blizzard liet in het afgelopen jaar bij herhaling los dat het verschillende Diablo-projecten in ontwikkeling heeft. Daarvan zijn er twee bekend. De onaangekondigde game waarvoor het nu personeel zoekt, en Diablo: Immortal, de mobiele game die het samen met het Chinese NetEase ontwikkelt. De aankondiging van die laatste game kwam de studio op flinke kritiek te staan. Fans van de ontwikkelaar hadden meer verwacht dan een mobiele game die vooral gericht lijkt op de Chinese markt.

Diablo: Immortal