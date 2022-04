Diablo Immortal komt als free-to-play-alphatest uit in Australië

De mobiele game Diablo Immortal is in alpha-status te spelen. Een kleine groep spelers in Australië kan de game testen, al gaat het nog om een vroege versie. Diablo Immortal wordt voorzien van in-app-aankopen.

Blizzard zegt dat enkele duizenden spelers in alleen Australië de game kunnen spelen. Daardoor kan de ontwikkelaar naar eigen zeggen testen of de serverstabiliteit goed genoeg is. Het gaat om een 'technische alpha' van het spel, die een paar weken gespeeld kan worden. Gebruikers moeten een Android-telefoon met minimaal een Snapdragon 710-soc hebben, of een iPhone hoger dan een iPhone 8 waarop iOS 12 of hoger draait.

In de eerste alpha van de game kunnen spelers kiezen uit vier classes. Dat zijn de Barbarian, Demon Hunter, Monk en Wizard. In de uiteindelijke game komen daar ook nog de Crusader en Necromancer bij, maar daar werkt Blizzard nog aan. In de game zitten onder andere Elder Rifts, en sidequests in de vorm van Zone Trails die unieke einddoelen hebben.

Diablo Immortal wordt free-to-play, bevestigt Blizzard. Het verhaal, de classes en alle gameplay wordt gratis en er zit geen limiet op de speeltijd en progressie. Wel kunnen spelers bijvoorbeeld battle passes kopen voor extra unlocks. Uitrusting en wapens moeten spelers in het spel verzamelen, die zijn niet te koop.