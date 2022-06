Diablo Immortal is door bugs onspeelbaar op Exynos-apparaten

Diablo Immortal voor Android lijdt aan allerlei technische problemen wanneer de game draait op Samsung-toestellen met Exynos-socs. Blizzard werkt aan een fix en schakelt downloads 'mogelijk' uit voor een groot aantal toestellen van het merk.

Op screenshots van gebruikers is te zien dat grafische corruptie, een soort dubbel perspectief en volledig niet ladende 3d-modellen zich voordoen. Al met al lijkt de game met deze problemen niet speelbaar. Desalniettemin haalt Blizzard de game voor deze platformen dus niet offline. Een fix moet 'zo snel mogelijk' online komen, zei community lead PezRadar op de subreddit voor Diablo Immortal woensdag.

Nederlandse en Belgische gebruikers zullen weinig last hebben van het euvel omdat de game officieel niet in onze landen uitkomt. Dat geldt zowel voor de mobiele versie als die voor pc's. "Dit houdt verband met de huidige exploitatievoorwaarden voor games in die landen", gaf Blizzards communicatiemanager als reden op. Verder inhoudelijk commentaar daarop wil de communicatiemanager niet geven. Het ligt voor de hand dat Blizzard de game niet uitbrengt vanwege wetgeving tegen lootboxes in België.

Diablo Immortal is de nieuwste telg van de Diablo-familie, die in 1996 begon. Immortal is de eerste game die free-to-play is en aanvankelijk wilde Blizzard deze titel alleen op mobiele platformen uitgeven. Daarop kwam veel kritiek vanuit het gamende publiek, waarna Blizzard besloot Windows als platform ook te betrekken bij de release. De gamestudio verdient aan het spel met microtransacties.

De volgende Exynos-apparaten zijn volgens de community lead getroffen.