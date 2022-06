Samsung belooft update na vermeende misleidende kalibratiesoftware

Samsung belooft een update uit te brengen die de helderheid van hdr-content consistenter moet maken. Meerdere testers beweren dat de Zuid-Koreaanse techgigant software gebruikt om veelgebruikte benchmarktechnieken te herkennen en de beeldkwaliteit hierop aan te passen.

Het bedrijf zegt in een statement tegenover FlatpanelsHD: "Om een dynamischere kijkervaring aan onze klanten te bieden, gaat Samsung software-updates uitvoeren om voor een consistente helderheid bij het kijken van hdr-content te zorgen. De update omvat meer blokgroottes buitenom wat gebruikelijk is binnen deze industrie." Het merk lijkt met die laatste zin te erkennen dat er rekening gehouden wordt met een benchmarktechniek waarbij slechts een klein deel van het scherm, een blok of window, gebruikt wordt om metingen uit te voeren.

Uit het statement van Samsung wordt niet helemaal duidelijk of tv's van het merk juist realistischere resultaten gaan vertonen bij benchmarks, of dat de prestaties bij normaal gebruik juist opgevoerd moeten worden. Het 'omvatten van meer blokgroottes' suggereert dat de potentieel misleidende benchmarkdetectie juist in meer gevallen wordt toegepast. Hoe dan ook, vooralsnog zou alleen de QN95B van een update voorzien worden; over specifieke andere al dan niet getroffen tv's wordt niets concreets gezegd.

Vincent Teoh van Hdtvtest ontdekte eind april dat de Samsung S95B QD-oled-tv bij veelgebruikte blokken van vijf, tien of twintig procent van het scherm een te accurate en heldere weergave behaalde. FlatpanelsHD onderstreept dit op basis van eigen tests van de Samsung QN95B; bij een blokgrootte van bijvoorbeeld 9 procent zouden aanzienlijk andere waardes gemeten worden dan bij 10 procent. Wanneer de vermeende sjoemelsoftware aansloeg, zou het blok bijvoorbeeld een tijdelijke verhoogde helderheid van 2300 nits produceren, terwijl bij normaal gebruik slechts 1300 nits gemeten werd. De veel hogere waarde zou bij langdurig gebruik een QD-oled-paneel kunnen beschadigen.