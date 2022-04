'Samsungs QD-oled-tv herkent testbeelden van reviewers en past beeld aan'

Samsungs S95B-QD-oled-tv herkent volgens Hdtvtest het gebruik van bepaalde testpatronen. De tv past daarop het beeld aan, waardoor het lijkt alsof de tv zeer goed gekalibreerd is. Als de normale beelden worden weergegeven, dan toont de tv een helderder en verzadigder beeld.

De tv zou testpatronen bestaande uit een grijs- of kleurvlak op een zwarte achtergrond automatisch herkennen. Deze patronen worden door veel reviewers gebruikt om de grijsweergave en kleurverzadiging van televisies te meten.

Uit tests die Vincent Teoh van Hdtvtest uitvoerde, blijkt dat bij een blok dat vijf, tien of twintig procent van het schermoppervlakte in beslag neemt, de tv de helderheid en kleurverzadiging nauwkeurig weergeeft. Die blokpercentages worden vaak door bijvoorbeeld reviewers gebruikt om de nauwkeurigheid van een tv te kunnen beoordelen.

Gebruikt Teoh echter een afwijkend blok van bijvoorbeeld negen procent, dan blijkt dat het scherm beelden helderder weergeeft dan zou moeten en kleuren oververzadigd weergeeft. Dit gebeurt ook binnen de Filmmaker Mode, terwijl die modus er juist voor zou moeten zorgen dat alle beelden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven worden.

In de praktijk betekent dit dat de S95B-tv in bijvoorbeeld films en games heldere beelden laat zien met kleuren die van het scherm af lijken te spatten. Daardoor zou de tv in bijvoorbeeld winkels er beter uit zien dan schermen van concurrenten. Tegelijkertijd laat de kalibratiesoftware aan reviewers zien dat de tv goed gekalibreerd is, waardoor zij in hun reviews positief hierover schrijven.

Teoh erkent dat het voor veel consumenten waarschijnlijk niet veel uitmaakt, omdat zij denken dat de tv een helderder beeld laat zien en 'mooiere' kleuren weergeeft dan concurrenten. Filmmakers besteden echter veel tijd aan de kleuren van een film, zegt Teoh. "En nu hebben we de S95B die de artistieke bedoeling van die filmmakers afslacht door de helderheid en kleuren op te krikken om indruk te maken op consumenten die niet beter weten. Daardoor kunnen bepaalde onderdelen van een scène meer opvallen dan de maker van een film had bedoeld, waardoor de kijker niet op de juiste delen van een scène let." Teoh noemt het voorbeeld van een rode auto die nu meer van het scherm afspat en daardoor de aandacht van kijkers kan afleiden van waar ze eigenlijk naar zouden moeten kijken.

De youtuber had naar eigen zeggen niet genoeg tijd om voor publicatie te onderzoeken of handmatige kalibratie de onnauwkeurigheden van het scherm op konden lossen. "Maar mijn eerste indruk is dat het S95B-scherm nooit zo nauwkeurig kan zijn als de oled-tv's van LG, Sony en Panasonic." Of Teoh Samsung om een reactie heeft gevraagd, is niet bekend.

De S95B is Samsungs eerste QD-oled-tv en wordt vanaf 6 mei geleverd. De televisie komt in de formaten 55" en 65" en kost respectievelijk 2499 en 3399 euro. Beide modellen hebben een resolutie van 3840x2160 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. QD-oled-tv's hebben subpixels met blauwe oleds, en groene en rode quantumdotfilters.