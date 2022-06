'Samsung beperkt mogelijk prestaties van populaire apps op Galaxy-telefoons'

De prestaties van bepaalde Samsung-smartphones lijken beperkt te worden bij het gebruik van verschillende populaire apps. Dat melden verschillende gebruikers op sociale media en het forum van Samsung.

Twitter-gebruiker GaryeonHan en gebruikers van een Zuid-Koreaans techforum hebben een lijst gepubliceerd met '10.000 apps' waarvan de prestaties beperkt zouden worden, merken onder meer Android Authority en The Verge op. Dat zou gebeuren door Samsungs Game Optimizing Service, of GOS. Enkele gebruikers klagen daar ook over op de Zuid-Koreaanse communityfora van Samsung.

Dat probleem zou invloed hebben op de prestaties van veel populaire apps, waaronder die van Samsung zelf, Google, Instagram, Netflix, TikTok en Microsoft Office. Het lijkt er echter op dat de prestaties van benchmarkapps, zoals 3DMark, Antutu, GeekBench en PCMark, niet worden beïnvloed door GOS.

Een Zuid-Koreaanse YouTube-gebruiker demonstreerde dat onlangs door de naam van de 3DMark-benchmarkapp naar die van smartphonegame Genshin Impact te wijzigen. De YouTuber draaide vervolgens de Wild Life Extreme-benchmark op een Galaxy S22-toestel, waarna de framerate in de benchmark daalde. Ook de score daalde fors, van 2618 naar 1141.

Verschillende media melden dat de GOS-software te vinden is op recente Samsung-smartphones. 9to5Google trof de dienst aan op een Galaxy S22 en op een Galaxy S20 FE. Hardware Info vond de software ook op een Galaxy S21 FE. Android Authority trof GOS aanvankelijk niet aan op hun Galaxy S22-exemplaren, maar meldde later dat de dienst wel op hun toestellen staat. Samsung schrijft in zijn Galaxy Store dat de dienst is bedoeld om de prestaties van games aan te passen als dat nodig is. Er wordt niet gerept over andere apps.

Samsung zou niet het eerste bedrijf zijn dat de prestaties van populaire apps beperkt. Vorig jaar bleek dat OnePlus dat doet met populaire apps, maar niet met benchmarksoftware. Dat werd ontdekt door techmedium Anandtech. OnePlus zei later in een verklaring dat het bedrijf dat deed ten behoeve van de accuduur.

Samsung heeft nog niet gereageerd op de bevindingen, maar volgens een Naver-bericht heeft de techgigant een intern onderzoek ingesteld en zegt Samsung de berichten serieus te nemen. Het bedrijf zou binnenkort met een officiële reactie komen. Tweakers heeft vragen uitstaan bij Samsung.