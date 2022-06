Samsung test update die beperkingen app-prestaties in S22-toestellen terugdraait

Samsung lijkt een firmware-update uit te testen in Zuid-Korea waardoor Galaxy S22-gebruikers meer controle krijgen over de prestatiebeperkende maatregelen die de fabrikant heeft ingebouwd in zijn toestellen. Het is onduidelijk wanneer de update wereldwijd wordt uitgerold.

Dat blijkt tenminste uit screenshots die verschenen zijn op het Zuid-Koreaanse Samsung Community-forum. Daarop zijn releasenotes van een nieuwe firmware-update te zien voor een Galaxy S22-toestel en valt, via vertaling, op te maken dat Galaxy S22-gebruikers binnenkort de prestatiebeperkende maatregelen op hun toestellen kunnen opheffen. Het bedrijf zou volgens de releasenotes aanpassingen doorvoeren aan zijn Game Optimizing Service, ofwel GOS.

Begin maart ontdekten verschillende gebruikers dat Samsung de prestaties van apps op onder andere Samsung S22-toestellen zou beperken. Onder andere, want de GOS-software is ook te vinden op S21-, S20- en S10-toestellen. Kort daarna werd door een actieve gebruiker van het Zuid-Koreaanse Meeco-techforum een lijst samengesteld met daarin alle apps waarvan de prestaties beperkt zouden worden via Samsungs Game Optimizing Service. Op die lijst prijken ongeveer 10.000 apps, waarvan 3300 games en 6500 andere apps die geen game zijn.

Opvallend is dat prestaties van benchmarkapps zoals 3DMark, Antutu, GeekBench en PCMark, niet worden beïnvloed door GOS. Een Zuid-Koreaanse YouTube-gebruiker toonde dat onlangs aan door de naam van de 3DMark-benchmarkapp naar die van smartphonegame Genshin Impact te wijzigen. De YouTuber draaide vervolgens de Wild Life Extreme-benchmark op een Galaxy S22-toestel, waarna de framerate in de benchmark daalde van 2618 naar 1141.

Samsung reageerde op de ontdekking en stelt dat throttling van apps nodig is om warmteontwikkeling tegen te gaan die ontstaat bij langdurig gamen op de telefoons. Het bedrijf kwam niet met een officiële lijst naar buiten van apps waarvan het de prestaties beperkt, maar stelde wel dat het een update plant waarna het terugschroeven van de prestaties uit te schakelen zou zijn. Tweakers schreef een achtergrondartikel over Samsung en andere fabrikanten die stiekem de prestaties van apps op smartphones beperken.