Samsung voegt astrofotografie-modus toe aan Camera Raw-app voor S22

Samsung voegt een astrofotografie-modus toe aan zijn Camera Raw-app voor de Galaxy S22-telefoons. Met de optie kunnen gebruikers planeten, sterren en sterrenbeelden op de foto zetten met een sluitertijd tot vier minuten.

De Expert Raw-app heeft software aan boord om te compenseren voor de beweging van hemellichamen, zegt Samsung. Via patroonherkenning probeert de software de diverse elementen, zoals sterrenbeelden en planeten, in het frame te herkennen en zich daarop aan te passen. De interface heeft ook een Astro Guide om sterrenbeelden en planeten uit te lichten.

De astro-modus komt niet in de reguliere camera-app. Gebruikers hebben Expert Raw nodig, die in de Galaxy Store te vinden is. De functie zit vooralsnog alleen in de bètaversie en vereist Android 13 op een Galaxy S22.

Behalve de astrofotografie-modus komt ook Camera Assistant naar de app. Die kan diverse functies in- en uitschakelen, zoals Auto HDR, het automatisch wisselen tussen de diverse camera's en het afdwingen van kortere sluitertijden. Ook komt er een optie om foto's niet automatischer softer te maken. Het is onbekend of de nieuwe functies van Camera Raw ook naar eerdere Galaxy-telefoons gaan komen.