Nederlandse politie vindt spoor in zaak dankzij hackathon met IT-specialisten

De politie van Den Haag heeft een spoor naar actieve cryptowallets gevonden dankzij een hackathon die begin oktober werd gehouden in samenwerking met digitale specialisten uit het bedrijfsleven. Ook de identiteit van een cybercrimineel kon worden achterhaald.

De specialisten en politiediensten konden tijdens de hackathon aantonen dat er voor tonnen aan illegaal verkregen geld op bepaalde cryptowallets stond. Tijdens het onderzoek werden er volgens de politie bovendien grote bedragen op de wallets gestort. In een volgende stap zal de politie nagaan of ze dit geld kan bevriezen of eventueel in beslag kan nemen. Tijdens de hackathon is ook een cybercrimineel ontmaskerd. Het team dat dit voor elkaar heeft gekregen, heeft het evenement gewonnen.

Volgens de politie namen er meer dan 100 digitale specialisten uit het bedrijfsleven en de politie deel aan deze hackathon. De deelnemers werkten in teams die bestonden uit private deelnemers of deelnemers van de politie zelf. Die deelnemers moesten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Op die manier konden ze ook te werk gaan zonder over strafrechtelijke bevoegdheden te beschikken. De zaken werden gekozen omdat er sprake was van een hoog schadebedrag of van complexiteit waardoor de politie met haar onderzoek was vastgelopen.

Volgens Bryan Sewberath-Misser, een van de organisatoren van de hackathon, was het doel van het evenement om kennis en inzichten uit te wisselen. "Op basis van opsporingsberichtgeving is op grote schaal aan zaken gewerkt in een unieke samenstelling van publieke en private partijen”, klinkt het. “Dit evenement heeft aangetoond dat er daadwerkelijk binnen bepaalde strikte voorwaarden met de Nederlandse politie en private partijen aan echte zaken kan worden gewerkt”, aldus Sewberath-Misser.

Update, 16.05 uur: YouTube-video over het evenement toegevoegd aan het artikel. Met dank aan HenkEisjedies.