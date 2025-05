Minister: geen gevaar door verouderd aftapsysteem van Nederlandse politie

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de veiligheid en het werk van de politie niet in gevaar is gekomen door een 'onwerkbaar' tapsysteem. Wel erkent de minister dat het systeem verouderd is.

De minister reageert op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek door NRC eerder deze maand. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het verouderde aftapsysteem van de Nederlandse politie onwerkbaar zou zijn en dat de implementatie van het nieuwe systeem steeds wordt uitgesteld. Het nieuwe systeem is in 2019 aangeschaft, maar nog altijd niet volledig geïmplementeerd.

Volgens minister Yesilgöz kost de implementatie van het nieuwe systeem veel tijd, omdat het om gevoelige, complexe technologie gaat. Daarnaast kunnen onderzoeken niet worden stilgelegd voor de implementatie. De uitrol duurt in ieder geval nog tot volgend jaar. Het verouderde systeem zal in 2023 nog in gebruik blijven om de continuïteit van het politiewerk te kunnen waarborgen.

Tegenover NRC lieten politiefunctionarissen weten dat er regelmatig storingen zijn met het systeem, waardoor er soms ook data verloren gaat. Hierover zegt de minister in haar brief dat: "het huidige tapsysteem geregeld storingen van wisselende impact heeft. [...] In de afgelopen drie maanden is het huidige tapsysteem drie keer niet beschikbaar geweest door een ‘prio1-storing’." Bij een prio-1 storing zijn delen van het systeem onbeschikbaar. Volgens de minister is het verlies door deze storingen "gering".

Daarnaast zou er een storing met het verwante kentekensysteem zijn geweest op het moment dat er wapens in een auto bij het huis van de Belgische minister van Justitie en tijdens Prinsjesdag werd gevonden. Volgens minister Yesilgöz "is er geen sprake geweest van een storing aan de automatische kentekenplaatherkenning (ANPR)". Wel was er een storing bij het systeem waarmee ANPR-gegevens worden verrijkt, maar dat heeft volgens de minister niet geleid tot problemen voor de veiligheid.

Tot slot gaat de minister van Justitie en Veiligheid nog in op het feit dat er constant werknemers van het Israëlische bedrijf Elbit dat het nieuwe systeem levert aanwezig zijn in Nederland. Hierbij wordt een risico op spionage zien. Volgens minister Yesilgöz is dat niet mogelijk, omdat de leverancier geen toegang heeft tot gevoelige informatie of systemen.