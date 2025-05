Elon Musk wil Twitter alsnog kopen voor 44 miljard dollar - update

Elon Musk zou Twitter toch willen kopen voor zijn oorspronkelijke bod van 54,20 dollar per aandeel. Musk wilde onder de deal uit, omdat volgens hem het platform niet transparant zou zijn over het aantal bot-accounts.

Volgens Bloomberg wil Musk alsnog 44 miljard dollar betalen voor Twitter. Musk zou een brief aan het bestuur van Twitter hebben gestuurd met zijn voorstel. Handel in het aandeel Twitter is dinsdag stilgelegd, omdat de prijs snel steeg na de geruchten. Zowel Twitter als Elon Musk hebben nog niets officieel bekendgemaakt.

Musk bracht in april een bod uit van 44 miljard dollar, dat werd geaccepteerd door Twitter. Vervolgens wilde Musk van de deal afzien, omdat er veel bot-accounts op Twitter actief zouden zijn en het bedrijf hier niet transparant genoeg over zou zijn geweest. Twitter liet op zijn beurt weten Musk aan zijn bod te willen houden.

Update 21.45 uur: Twitter heeft bekendgemaakt dat het inderdaad de brief van Elon Musk heeft ontvangen en dat Musk het bedrijf wil overnemen voor zijn oorspronkelijke aanbod van 54,20 dollar per aandeel.