Gevoel voor stijl kun je hem niet ontzeggen, de 62-jarige Nederlander Herman-Johan X, de hoofdverdachte in een omvangrijke rechtszaak omtrent bulletproof hosting. Tot twee keer toe wist hij een hostingbedrijf in een bunker te beginnen, toch een ideale locatie als je je richt op klanten die het liefst ondergronds opereren. Met bulletproof hosting laat je als hostingbedrijf potentiële klanten weten dat ze in feite met de servers mogen doen wat ze willen en dat takedownverzoeken en andere meldingen van autoriteiten in de prullenbak belanden. Dat trekt een bepaalde clientèle aan, zoals darknetmarktplaatsen voor wapens en drugs, kinderpornonetwerken en malwaregroeperingen.

Vaak bevinden de hostingbedrijven voor dat soort partijen zich in landen waar de opsporing als minder urgent wordt gezien dan hier in het Westen, maar X. trok zich daar niets van aan en begon zijn eerste CyberBunker-vestiging nabij het Zeeuwse Goes en het opvolgende bedrijf in het Duitse Traben-Trarbach. Het was daar dat in 2019 meer dan zeshonderd agenten en antiterreureenheden op de stoep stonden om een einde te maken aan de praktijken van CyberBunker. Hem en drie andere Nederlanders, waaronder zijn zoons, drie Duitsers en een Bulgaar, werd ten laste gelegd lid te zijn van een criminele organisatie die ict-diensten leverde aan illegale marktplaatsen, winkels en fora. De acht zouden zo medeplichtig zijn aan drugshandel op diverse darknetsites.