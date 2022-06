Politie Den Haag houdt man aan wegens gebruik phishingpanel

Politie Den Haag heeft maandag een 22-jarige Hagenaar gearresteerd wegens onder meer computervredebreuk en diefstal. De man zou een phishingpanel hebben gekocht van een man uit Almelo, die vorig jaar werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

De politie kreeg de Hagenaar in beeld tijdens een onderzoek naar afnemers van een panelbouwer, schrijft de politie. De Almeloër leverde phishingpanels op bestelling. Phishingpanels zijn pakketten met nagemaakte bankwebsites waarmee inloggegevens kunnen worden gestolen. In 2020 is de toen 19-jarige man opgepakt in zijn woonplaats. Vorig jaar is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De afnemers van de panelbouwer gebruikten de phishingpanels om de inloggegevens van bankklanten te stelen. De slachtoffers kregen een link toegestuurd van hun 'bank' via een appbericht of sms. Wanneer ze daarop klikten, werden ze naar het inlogscherm van de nagemaakte bankwebsite gestuurd. De inloggegevens voor internetbankieren die daar werden ingevuld, zijn vervolgens door de criminelen gebruikt om de bankrekeningen van hun slachtoffers leeg te halen.

De aangehouden Hagenaar wordt verdacht van oplichting, diefstal, computervredebreuk, witwassen, het voorhanden hebben van een phishingpanel en deelname aan een criminele organisatie. Op 17 maart wordt de man voorgeleid.