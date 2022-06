PlayStation-versies Borderlands 3 gaan alsnog crossplay ondersteunen

De PlayStation-versies van de fps-game Borderlands 3 gaan toch nog crossplay ondersteunen. Vorig jaar zei Gearbox dat de PlayStation-versies van BL3 crossplay zouden krijgen, maar het moest die belofte toen intrekken.

Uitgever 2K Games bevestigt aan Eurogamer dat de PlayStation-versies van de shooter ruim twee jaar na release crossplay krijgen. Dit betekent dat PlayStation-gebruikers samen kunnen gamen met spelers die BL3 op Xbox One, Xbox Series X|S, macOS, Windows of Google Stadia hebben. Wanneer de functie beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Vorig jaar kreeg BL3 crossplay-ondersteuning op alle platforms, behalve op de PlayStation-consoles. Randy Pitchford, de topman van Borderlands-ontwikkelaar Gearbox, zei dat ondersteuning voor crossplay op PlayStation-consoles uit de update moest worden gehaald. Wat de precieze reden daarvoor was, is niet bekend.

Het is mogelijk dat Gearbox en Borderlands-uitgever 2K Games destijds toch niet in zee zijn gegaan met Sony, omdat het bedrijf een deel van de omzet opeist als spelers crossplaygames voornamelijk op een PlayStation-console spelen. Welke afspraken er nu zijn gemaakt om crossplay toch mogelijk te maken, is niet bekend.

Eerder maakte ontwikkelaar Gearbox bekend dat zijn aankomende game Tiny Tina's Wonderlands crossplay ondersteunt op alle platforms. De Borderlands-spin-off komt op 25 maart uit voor de Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie. Er komt ook een pc-versie naar Steam en de Epic Games Store.