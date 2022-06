Ceo Samsung biedt excuses aan voor prestatiebeperkingen S22-toestellen

Samsung-ceo JH Han heeft zijn excuses aangeboden voor de prestatiebeperkende maatregelen die de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft ingebouwd in zijn Galaxy S22-toestellen. Han zegt dat Samsung 'de bezorgdheid van de klanten over de app- en de spelprestaties niet goed heeft begrepen'.

Sinds begin maart zeggen verschillende Galaxy-gebruikers dat de Game Optimization Service-software de prestatie van apps en games zou beperken op onder meer S22-toestellen. De software staat ook op S21-, S20- en S10-toestellen. Volgens Samsung is de throttling van apps onder andere nodig om oververhitting te voorkomen bij langdurig gamen op de telefoons.

De topman bood zijn excuses aan tijdens een bijeenkomst met aandeelhouders van het bedrijf, schrijft onder meer SamMobile. Han zegt dat de GOS de prestaties van smartphones hoort te verbeteren. Verder zegt hij dat Samsung 'de bezorgdheid van de klanten over de app- en de spelprestaties niet goed heeft begrepen'.

Samsung werkt aan een firmware-update voor S22-telefoons die gebruikers meer controle moet geven over de ingebouwde prestatiebeperkingen. De update wordt eerst getest in Zuid-Korea. Het is nog niet bekend wanneer het wereldwijd wordt uitgerold. Daarnaast is het niet duidelijk of gebruikers van S21-, S20- en S10-toestellen een soortgelijke firmware-update kunnen verwachten.