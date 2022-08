'Samsung werkt aan gps-update voor Galaxy S6 tot S9 ondanks einde ondersteuning'

Veel oude Galaxy S-toestellen krijgen nu of binnenkort naar verluidt een update die de stabiliteit van de gps moet verbeteren. Toestellen vanaf de Galaxy S6 uit 2015 tot en met de S9 uit 2018 zouden de update krijgen. De ondersteuning voor deze toestellen stopte jaren geleden.

Galaxy Club zegt op Samsungs firmwareservers vermeldingen te hebben gevonden voor de updates. De update voor de S7, S7 Edge en S8 zou al zijn verschenen. Voor de S7-telefoons zou het de eerste update zijn sinds november 2020. De patch bevat volgens de site geen verdere verbeteringen aan de beveiliging.

Wanneer de updates voor de S6 en de S9 moeten verschijnen, is niet duidelijk. Ondersteuning voor de S9-serie stopte in april dit jaar. Deze smartphones verschenen in 2018 voor het eerst. Het is niet voor het eerst dat Samsung telefoons buiten de ondersteuningsperiode updatet, dat deed het bedrijf bijvoorbeeld eind vorig jaar met een beveiligingsupdate voor de S8-telefoons.

Samsung hanteerde voorheen een ondersteuningsperiode van drie jaar, al was dit in de praktijk bij de S9 vier jaar. Het bedrijf gaat bepaalde smartphones nu vijf jaar lang van updates voorzien. Die vijf jaar gelden alleen voor beveiligingsupdates. Daarnaast belooft Samsung vier Android-upgrades.