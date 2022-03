Samsung erkent gps-probleem S22 Ultra en werkt aan een fix

Samsung erkent het probleem van zijn smartphone S22 Ultra met de ontvangst van gps-signalen. Het werkt aan een update om dat probleem te verhelpen, zegt een moderator op Samsungs eigen forum. Het is nog onbekend wanneer de fix er zal zijn.

De moderator zegt dat Samsung zich bewust is van het probleem en werkt aan een software-update die het moet oplossen. Samsung Benelux heeft hetzelfde gezegd tegen een Nederlandse gebruiker van de telefoon die contact opnam met het bedrijf. In die verklaring staat dat de fix komt in 'een volgende onderhoudsrelease', vermoedelijk een komende beveiligingsupdate.

Gebruikers melden dat in apps als Google Maps en Waze het gps-signaal af en toe wegvalt en de telefoon dan aangeeft te 'zoeken naar gps'. Soms lost een reboot het probleem tijdelijk op, totdat het terugkeert. Het gaat vooral om de in België en Nederland verkochte versie van de telefoon met Exynos-soc van Samsung zelf.

Het is onbekend hoeveel gebruikers het probleem hebben. Het gps-probleem lijkt zich niet voor te doen met de andere S22-modellen. Samsung bracht de S22 Ultra vorige maand uit. Het gaat om een nieuwe telefoon die voorheen in de Galaxy Note-serie zou zijn geplaatst, met een pennetje dat gebruikers in de behuizing kunnen opbergen.