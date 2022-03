Nvidia overweegt chips door Intel te laten maken

Intel en Nvidia zijn in gesprek over het fabriceren van Nvidia's chips. Beide partijen zeggen dat het nog lang kan duren voordat een overeenkomst definitief is. Nvidia laat nu chips maken door TSMC en Samsung. Het lijkt er niet op dat het bedrijf hiermee wil stoppen.

Welke chips Nvidia door Intel wil laten bouwen, is niet duidelijk. Nvidia's ceo Jensen Huang zegt volgens onder meer Tom's Hardware dat het zijn strategie is om binnen de leveringsketen 'diversiteit en marge' te hebben. Huang zegt niet waarom, maar waarschijnlijk wil hij hiermee de leveringsketen minder afhankelijk maken van één partij en zo de leveringszekerheid vergroten.

De ceo zegt daarbij nu tevreden te zijn met TSMC, maar daarnaast 'aangemoedigd' te zijn door het werk dat Intel doet. Daarnaast merkt hij op dat de twee bedrijven nu al veel samenwerken. Ook verwacht hij geen negatieve gevolgen als Intel straks meer over Nvidia te weten komt als het zijn chips gaat bouwen. "Intel kent al jaren onze geheimen; AMD kent al jaren onze geheimen", zegt Huang. "We delen onze roadmaps, natuurlijk vertrouwelijk. De sector heeft geleerd om zo te werken."

Hoewel Nvidia de intentie heeft om met Intel te gaan samenwerken aan het maken van Nvidia's chips, is intentie alleen niet genoeg volgens Huang. "We moeten onze technologie, bedrijfsmodellen, capaciteit en processen op één lijn krijgen. Het vergt veel tijd en diepe discussies; we zijn hier geen melk aan het kopen. Het heeft jaren gekost om onze samenwerkingen met TSMC en Samsung tot stand te brengen. Dus we zijn zeer open-minded in het overwegen van Intel."

Intels ceo Pat Gelsinger bevestigt tegen Reuters dat er gesprekken gaande zijn tussen de twee bedrijven, maar dat er nog geen tijdlijn is. Een jaar geleden kondigde Intel Foundy Services aan, een bedrijfsonderdeel dat chips voor externe bedrijven gaat produceren. Dat gaat bijvoorbeeld om x86-, Arm- en RISC-V-processors. Voor deze bedrijfstak gaat het bedrijf ook extra fabrieken bouwen, waaronder in Duitsland. Qualcomm en Amazon Web Services hebben ook al interesse getoond in Intel Foundry Services.