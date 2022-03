Spotify gaat later dit jaar Google Play-betaalsysteem integreren in Android-app

Spotify gaat later dit jaar een Google Play-betaalsysteem aanbieden in de Android-app. Nu leidt de app gebruikers naar een webview om een abonnement aan te schaffen. Dat zal vanaf later dit jaar in de app zelf gebeuren.

Spotify gaat de betaalmethode aanbieden in diverse landen, maar zegt niet welke dat zijn. Nu kunnen gebruikers binnen de app alleen via de webview een abonnement aanschaffen. Het gaat om een samenwerking met Google om te kijken hoe het aanbieden van twee betaalmethoden in de app zou gaan werken.

Het is nog onbekend of de prijs hoger zal zijn als gebruikers het abonnement besluiten af te rekenen via Google. Straks moet het audiostreamingbedrijf een percentage van het abonnementsgeld betalen aan Google; dat is bij de eigen betaalmethode niet het geval.

Op Android is het systeem van een webview om gebruikers te laten betalen toegestaan, op iOS is dat niet het geval. Daar verlopen betalingen verplicht via Apples betaalsysteem. Het systeem van de verplichte koppeling tussen downloadwinkel en betaalmethode staat in diverse landen onder druk. Zuid-Korea heeft een wet doorgevoerd die het toestaan van andere manieren om te betalen verplicht stelt. De Nederlandse toezichthouder ACM probeert Apple te dwingen om andere betaalmethoden toe te staan in datingapps en in de Verenigde Staten komt er wetgeving aan op dit gebied.

Huidige manier van betalen binnen Spotify op Android