Spotify stopt stilletjes met Greenroom Creator Fund

Spotify gaat stoppen met zijn Greenroom Creator Fund. Het programma moest artiesten de mogelijkheid geven om geld te verdienen aan gesprekken in de audiochatapp Greenroom. Het is niet duidelijk waarom Spotify stopt met het programma.

Spotify heeft deelnemende artiesten maandag gemaild dat ze stoppen met Greenroom Creator Fund. Uit de e-mail in handen van Podnews schrijft Spotify dat het bedrijf 'zich op andere initiatieven voor live content' wil richten. Het bedrijf geeft geen specifieke reden voor het stopzetten van Greenroom of wat daar in de toekomst voor in de plaats zou komen.

Het Greenroom Creator Fund werd samen met de audiochatapp Greenroom geïntroduceerd. De app is een Clubhouse-concurrent die gebruikers met elkaar en artiesten live gesprekken laat voeren. Het is niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren met deze app. Spotify is niet de enige die investeert in live audiogesprekken sinds de populariteit van Clubhouse.

Het lijkt er op dat Spotify de Greenroom-app wil samenvoegen met de Spotify-app. Greenroom is in eerste instantie uitgebracht als aparte app, nadat Spotify het bedrijf achter Locker Room kocht.