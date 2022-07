Aantal Spotify Premium-abonnees steeg vorig kwartaal naar 188 miljoen

Het aantal betalende Spotify-gebruikers steeg in het afgelopen kwartaal naar 188 miljoen. In totaal heeft het platform nu 433 miljoen actieve gebruikers, zegt Spotify bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Volgens Spotify ligt het aantal betalende Premium-gebruikers veertien procent hoger dan een jaar geleden. Toen noteerde het bedrijf 165 miljoen abonnees. De streamingdienst zegt dat deze groei hoger ligt dan eerder werd verwacht. De toename werd bijgestaan door promotieacties en Premium Family-abonnementen, schrijft het bedrijf.

Ook het aantal maandelijks actieve Spotify-gebruikers steeg afgelopen kwartaal met 19 procent naar 433 miljoen. Volgens de streamingdienst overtreft ook deze groei in het aantal actieve gebruikers eerdere voorspellingen. Spotify zegt dat dat de grootste toename is die het bedrijf tot nu toe in een tweede kwartaal heeft gezien. Het bedrijf zegt dat de toename in gebruikers onder meer te danken is aan marketingcampagnes.

Tegelijkertijd draaide het bedrijf vorig kwartaal een operationeel verlies van 194 miljoen euro. Volgens de streamingdienst heeft dat onder meer te maken met een toename in personeelskosten; het bedrijf heeft zijn advertentieteam uitgebreid en ook een aantal overnames gedaan. Ook gaf het bedrijf meer uit aan advertenties om zijn eerdergenoemde groei te realiseren in opkomende markten en bij jongeren.