Spotify's podcastdivisie host 4 miljoen podcasts maar is niet winstgevend

Spotify host meer dan 4 miljoen podcasts op zijn platform, waarvan een duizendtal exclusief via het muziekplatform te beluisteren zijn. Dat deelde de top van het bedrijf mee aan zijn aandeelhouders. De podcastdivisie van het bedrijf is echter nog niet winstgevend.

Het bestuur van Spotify deelde het nieuws mee tijdens het Investor Day-evenement. Daar lichtte het bestuur de aandeelhouders in over de financiële prognoses van het bedrijf. Dat bestuur stelde dat Spotify vandaag de dag actief is op 183 markten en dat het op weg is om tegen 2030 ongeveer 1 miljard gebruikers te hebben. Hoeveel daarvan betalende gebruikers zullen zijn, is niet duidelijk. Eind 2021 had Spotify 180 miljoen betalende gebruikers en in totaal meer dan 400 miljoen gebruikers.

Het bedrijf ging ook in op de podcastdivisie van Spotify. Die is nog niet winstgevend volgens ceo Daniel Ek. De man stelt dat deze divisie nog steeds in "investeringsmodus" zit. Een kaderlid van Spotify, Maya Prohovnkik, stelde wel dat het losweken van podcasts van rss-feeds meer winstoportuniteiten heeft gecreëerd voor het bedrijf. Ze noemde rss vervolgens “een verouderde technologie”. Het bedrijf verwacht dat zijn langetermijndoelstellingen wat omzet voor podcasts betreft, gehaald zullen worden dankzij nieuwe ontwikkelingen in de advertentiemarkt voor podcasts, een toenemend aantal podcastabonnees en het aanbieden van betalende tools voor podcastmakers.

Spotify sprak ook over plannen die het heeft met audioboeken. Spotify stelde dat het potentieel ziet in deze markt. In december van vorig jaar nam het bedrijf Findaway over, een platform voor audioboeken met ongeveer 325.000 audiotitels. Toen werd duidelijk dat Spotify een luisterboekcatalogus wil gaan aanbieden.