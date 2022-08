Spotify test stemreacties uit bij het beluisteren van playlists

Spotify voert testen uit bij gebruikers waardoor er stemreacties kunnen opgenomen bij het beluisteren van playlists. Eenmaal die reactie werd opgenomen, komt die als een podcastaflevering op het account van de gebruiker te staan.

De Vietnamese Reddit-gebruiker Mortical 219 publiceerde een screenshot van een overzichtsvenster van een Spotify-playlist in de Spotify-app voor Android. Daarop is een icoontje te zien waarmee een stemreactie kan opgenomen worden. Als op het icoontje wordt geklikt, verschijnt er een nieuw venster met de vraag wat de gebruiker van de playlist denkt en daaronder een knop om een geluidsfragment op te nemen. Dat fragment kan in een enkele keer worden opgenomen, of in meerdere delen. De audio kan volgens TechCrunch nadien bewerkt worden en er kan ook achtergrondmuziek aan toegevoegd worden.

Spotify toont ook een banner waarop enkele voorwaarden te zien zijn. Het is bijvoorbeeld niet toegelaten om haatspraak of beledigende inhoud op te nemen en het is ook verboden om muziek op te nemen tijdens de registratie van de stemreactie.

Of en wanneer de functie uitgerold wordt naar andere gebruikers is niet duidelijk. Eerder dit jaar testte Spotify ook al een experimentele functie uit waardoor gebruikers in Nieuw-Zeeland podcasts konden opnemen, bewerken en publiceren via de app. Over of en wanneer deze functie uitgerold wordt, deelde Spotify nog geen informatie.