Ngo: Facebook detecteert geen politieke advertenties met desinformatie

Global Witness claimt dat Facebook er niet in slaagt om politieke advertenties met desinformatie te detecteren en te verwijderen. Naar aanleiding van aankomende Braziliaanse verkiezingen heeft de ngo Facebook-advertenties kunnen posten die politieke misinformatie bevatten.

De niet-gouvernementele organisatie Global Witness plaatste naar eigen zeggen tien advertenties op Facebook naar aanleiding van de aankomende verkiezingen in Brazilië. Vijf van die advertenties bevatten foutieve informatie over de verkiezingen die in dat land in oktober plaatsvinden zoals de verkeerde datum waarop de kiesdag valt of verkeerde informatie over hoe Brazilianen kunnen stemmen. Vijf andere advertenties waren erop gericht om het vertrouwen in het Braziliaanse kiessysteem te ondermijnen.

Volgens Global Witness werd een advertentie alsnog weerhouden door de advertentiedienst van Facebook die eerder had beloofd dat ze strenger zou toezien op het plaatsten van politieke advertenties in onder andere Brazilië. Deze advertentie werd later alsnog goedgekeurd en dit gebeurde zonder dat Global Witness enige actie had ondernomen.

De ngo had ook nog andere punten van kritiek aan het adres van Facebook. De NGO kon namelijk advertenties plaatsen zonder dat de accounts waarmee ze dat deden geverifieerd waren. Dat zou volgens het beleid van Facebook eigenlijk niet mogen. De Ngo moest tijdens het publicatieproces ook niet opgeven door wie de advertentie werd betaald, die informatie zou door gebruikers opgevraagd kunnen worden. De ngo plaatste de advertenties vanuit Nairobi en Londen en dat had volgens hen ook een belletje moeten doen rinkelen bij Facebook. Ook het feit dat Global Witness geen Braziliaanse betaalmethode gebruikt had, had Facebook in actie moeten doen schieten.

Facebook heeft naar eigen zeggen een Elections Operations Center opgericht. Dit centrum moet de verspreiding van desinformatie op zijn platformen bij verkiezingen in onder andere de VS, Brazilië, India en Europa tegengaan. Het platform wil met extra maatregelen ook meer transparantie bieden over advertenties die gaan over maatschappelijke onderwerpen of over politiek.