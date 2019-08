Facebook voert strengere regels in voor politieke advertenties

Facebook gaat de regels aanscherpen die bepalen wie politieke advertenties mag plaatsen. De nieuwe regels zijn aanvankelijk vooral bedoeld om de aankomende Amerikaanse verkiezingen beter te beschermen, zegt het sociale netwerk.

Facebook gaat onder andere strenger controleren op identificatie van partijen die een politieke advertentie willen plaatsen. Ook moeten de nieuwe regels zorgen oor meer transparantie voor gebruikers over waar een advertentie vandaan komt. Facebook zet de veranderingen uiteen in een blogpost. De maatregelen zijn een voorbereiding op de presidentsverkiezingen in Amerika, die eind 2020 plaatsvinden.

Vanaf september moeten adverteerders meer informatie over zichzelf geven voor zij een politieke advertentie plaatsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een authentiek adres, of een e-mailadres met een domeinnaam van een overheidsinstantie. Bedrijven moeten een officieel registratienummer van de Amerikaanse belastingdienst opgeven. Zo wil Facebook verifiëren dat de adverteerders ook echt uit Amerika afkomstig zijn. Advertenties waarbij dat tegen midden oktober nog niet gebeurd is worden niet langer op het netwerk getoond.

Om ook kleinere bedrijven en lokale politici tegemoet te komen die mogelijk niet zulke verificatie kunnen tonen, zegt Facebook dat zij informatie kunnen opgeven zoals een zakelijk telefoonnummer of adres. In dat geval komt er bij een advertentie niet de tekst 'Geverifieerde organisatie' te staan, maar 'Over deze advertentie'. Gebruikers kunnen dan meer informatie zien over een bepaalde advertentie en waarom die geplaatst is.

Facebook zegt de komende maanden nog meer maatregelen aan te kondigen. Zo wordt de 'advertentiebibliotheek' vernieuwd, waardoor het makkelijker wordt de advertentieuitgaven van presidentiële kandidaten te volgen. Ook wordt het in de toekomst nog moeilijker om advertenties te plaatsen waarin inwoners van de VS wordt opgeroepen niet te gaan stemmen, en gaat het bedrijf nog meer informatie tonen over bedrijven die adverteren.