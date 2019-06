EU: Russen beïnvloedden verkiezingen via sociale media

De Europese Unie heeft een rapport vrijgegeven over desinformatie, waarin het 'Russische bronnen' beschuldigd van het beïnvloeden van de Europese verkiezingen. Die zouden met campagnes op sociale media de opkomst in de verkiezingen hebben willen beïnvloeden.

Het rapport is vrijdag online gezet, en beschrijft de recente ontwikkelingen op het gebied van desinformatie. Daarin wordt onder meer genoemd dat 'Russische bronnen' desinformatiecampagnes hebben opgezet, met als doel de legitimiteit van de EU te ondermijnen, en het opstoken van discussies over bepaalde onderwerpen, zoals migratie. Daarmee probeerden zij de recent gehouden Europese verkiezingen te beïnvloeden. Overigens legt de EU geen directe link met de Russische staat: volgens het rapport is daar nog geen bewijs voor gevonden.

In de dagen voor de Europese verkiezingen in mei zijn er op Facebook ongeveer 600 groepen gevonden die zich bezighielden met het verspreiden van nepnieuws. Die groepen richtten zich onder meer op Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Spanje. Gezamenlijk hadden al deze pagina's ongeveer 763 miljoen views, waarmee desinformatie volgens de EU toeneemt. Een van de genoemde voorbeelden is de brand van de Notre Dame in Parijs: die zou zijn gebruikt om teloorgang van Westerse waarden te illustreren.

Naar aanleiding van de bevindingen, staan er in het rapport een aantal aanbevelingen, zoals het beter communiceren van EU-beleid, en meer capaciteit om desinformatie tegen te gaan. Ook zouden burgers beter getraind moeten worden in 'digitale geletterdheid'. Ook wil de EU dat sociale media zoals Twitter en Google meer doen om desinformatie tegen te gaan.