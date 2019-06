'VS heeft Russische elektriciteitsnetwerk met malware geïnfecteerd'

Amerikaanse staatshackers zouden het Russische elektriciteitsnetwerk hebben geïnfiltreerd, en daarbij 'aanvallende malware' hebben geïnstalleerd. Volgens bronnen bij de Amerikaanse overheid dient de aanval om de Russen af te schrikken.

Het nieuws is afkomstig van The New York Times, die zich baseert op meerdere gesprekken met niet nader genoemde Amerikaanse overheidsofficials. Alhoewel de regering publiekelijk de berichtgeving niet wilde bevestigen, gaf veiligheidsadviseur John Bolton eerder al wel aan dat de Verenigde Staten een 'bredere blik' heeft op digitale doelwitten en een agressievere houding aanneemt op het gebied van digitale aanvallen.

Volgens The New York Times infiltreren de Amerikanen al sinds 2012 het Russische elektriciteitsnetwerk. Tot nu toe zou het echter alleen zijn gegaan om spyware zonder aanvallende capaciteiten. Sinds vorig jaar is er echter wetgeving ingevoerd waarmee ook digitale aanvallen tot de mogelijkheid behoren; waarschijnlijk zijn Amerikaanse staatshackers daarop overgegaan op het plaatsen van wat de Amerikaanse krant 'aanvallende malware' noemt. Wat die malware precies doet is niet bekend, maar een van de overheidsbronnen stelt dat de hackpogingen 'veel agressiever' zijn geworden.

Vooralsnog zijn er echter geen publieke meldingen geweest van problemen met het Russische elektriciteitsnetwerk. De bronnen die The New York Times heeft gesproken, stellen dat vooralsnog het voornaamste doel afschrikking lijkt te zijn.

In het verleden is Rusland door de Verenigde Staten meermaals beschuldigd van het inzetten van staatshackers bij het infiltreren van overheidssystemen en het opzetten van digitale desinformatiecampagnes voor het beïnvloeden van de publieke opinie. Zo is een aan Rusland gelieerde hackersgroep al eens beschuldigd van het infiltreren van het Amerikaanse elektriciteitsnetwerk. Onder meer in reactie daarop is de nieuwe Amerikaanse wetgeving ingevoerd waarmee aanvallen met malware zijn gelegaliseerd.