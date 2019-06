Cellebrite claimt beveiliging van alle iPhones en iPads te kunnen omzeilen

Het Israëlische beveiligingsbedrijf Cellebrite claimt dat het de beveiliging van iPhones en iPads met alle iOS-versies kan omzeilen, waarmee de apparaten ontgrendeld kunnen worden en bestanden kunnen worden geëxtraheerd. De tool werkt ook met een aantal Android-apparaten.

Een overzicht van de eigenschappen van de tool, met de naam UFED Premium, staat op de website van Cellebrite. Het Israëlische beveiligingsbedrijf adverteert met de software als een manier voor politiediensten om apparaten van verdachten te ontgrendelen, waarbij alle iPhones en iPads ondersteund zouden worden; daarbij zit ook het recent uitgebrachte iOS 12.3. Apple probeert doorgaans beveiligingslekken te dichten waardoor dergelijke ontgrendeltools niet meer werken, maar als de claims van Cellebrite kloppen dan zit er dus nog een ongepatcht lek in iOS dat gebruikt kan worden om de beveiliging te omzeilen.

Overigens ondersteunt UFED Premium ook een aantal Android-apparaten, waaronder de Samsung Galaxy-apparaten tot en met de S9. Ook een aantal populaire smartphones van Huawei, Xiaomi en LG worden ondersteund; wie een overzicht wil van alle ondersteunde Android-apparaten moet contact opnemen met Cellebrite.

Met UFED Premium is het niet alleen mogelijk om iOS- en Android-apparaten te ontgrendelen, maar is het ook mogelijk om bestanden van de smartphones te halen. Cellebrite wijst er onder andere op dat de tool chatberichten en e-mails uit apparaten kan extraheren. Dat moet politiediensten helpen om bewijs te vinden voor criminele activiteiten bij verdachten van wie de smartphone in beslag is genomen.

Cellebrite werkt al langer aan tools om de beveiliging van smartphones te omzeilen. Het bedrijf kreeg veel aandacht in 2016, toen de FBI toegang wilde tot een iPhone 5c. Apple weigerde daaraan mee te werken. De FBI slaagde er op een gegeven moment toch in om toegang tot het toestel te verkrijgen met behulp van een externe partij. Het is nooit naar buiten gekomen welke partij dat was, al claimde een Israëlische krant destijds dat het om Cellebrite ging.