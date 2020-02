Twitter test felgekleurde markering voor misleidende tweets van politici

Twitter is bezig met een test waarbij tweets van politici met feitelijk onjuiste informatie een felgekleurd label gekregen met de tekst dat dat de tweet 'schadelijk misleidend' is. Dat werkt via moderatie van gebruikers.

De functie merkt een tweet aan als 'schadelijk misleidend' als genoeg andere twitteraars de tweet als zodanig hebben aangemerkt via een puntensysteem, schrijft NBC News. Twitter heeft het bestaan van de test bevestigd. Daarbij maakt het systeem ook onderscheid tussen diverse twitteraars op basis van moderaties uit het verleden.

Als een tweet een oranje label krijgt met de tekst dat het 'schadelijk misleidend' is, dan zal Twitter de verdere verspreiding van de tweet beperken. De functie is een van de manieren, waarop Twitter misleidende informatie van zijn platform wil gaan weren. Twitter hint erop dat er meer testen zijn, maar zegt niet wat die inhouden.

Vermoedelijk wil Twitter een nieuwe functie als deze live zetten in de komende maanden, al is dat niet bevestigd. In november zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het doel van deze functie is onder meer de verspreiding van desinformatie tijdens verkiezingen tegen te gaan.